В Чайковском может появиться новый производитель пива

В поселке Марковском Чайковского городского округа зарегистрировано ООО «Чайковская пивоварня». Соответствующая информация была внесена в «СПАРК-Интерфакс» 24 декабря. Основной вид деятельности компании — производство пива, сидра и плодовых вин, а также оптовая и розничная торговля напитками. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб.

Равноправными учредителями (по 50%) выступают две предпринимательницы Ольга Владимирова и Гузелия Гараева. Госпожа Владимирова также является руководителем чайковского ООО «Нефтепромкомплект», занимающегося производством запчастей буровых насосов для нефтедобывающей отрасли. Госпожа Гараева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя на территории Удмуртской республики.