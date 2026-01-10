Трамп готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

США открыты к продаже нефти из Венесуэлы России и Китаю. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он не уточнил объемы экспорта топлива в эти страны, однако заверил, что обе смогут получить столько, сколько необходимо.

«Им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах,— сказал господин Трамп во время встречи с представителями нефтяных компаний США.— Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу».

На встрече с президентом США в Белом доме присутствовали главы энергетических компаний Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. По словам Дональда Трампа, они вложат в Венесуэлу не менее $100 млрд. Ранее он говорил, что вторая атака на республику не потребуется, поскольку у США с новым правительством Венесуэлы установился контакт, в том числе в нефтяной отрасли.