Неизвестный взломал сейф в офисе на Сызранской улице и унес 1,1 млн рублей

В ночь на 9 января неизвестный проник в помещение бизнес-центра, расположенного в доме 16 по Сызранской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в здание, отжав металлическую дверь запасного выхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следом при помощи электроинструмента он взломал металлические сейфы в одном из офисов, откуда унес 1,1 млн рублей. Деньгпи принадлежали руководителю коммерческой фирмы. В других офисах полицейские нашли разбросанные документы и личные вещи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). В настоящее время полиция ведет комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Андрей Маркелов