Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР завел дело после гибели несовершеннолетнего водителя снегохода в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после гибели подростка в ДТП со снегоходом, сообщает пресс-служба ведомства. Несовершеннолетний разбился об опору ЛЭП. Дело заведено по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что 9 января около 21:50 на 2 км лесной дороги, ведущей от трассы Камское—Степаново в Воткинском районе, 17-летний подросток на снегоходе, не имея водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего столкнулся с опорой линии электропередач. В результате ДТП юноша скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Владислав Галичанин