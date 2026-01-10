СКР завел дело после гибели несовершеннолетнего водителя снегохода в Удмуртии
СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после гибели подростка в ДТП со снегоходом, сообщает пресс-служба ведомства. Несовершеннолетний разбился об опору ЛЭП. Дело заведено по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
Следствие считает, что 9 января около 21:50 на 2 км лесной дороги, ведущей от трассы Камское—Степаново в Воткинском районе, 17-летний подросток на снегоходе, не имея водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего столкнулся с опорой линии электропередач. В результате ДТП юноша скончался.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.