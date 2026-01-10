В Татарстане возбудили дело после смерти четырех человек из-за отравления газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти четырех человек в селе Верхний Услон с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

Среди погибших — женщина 1963 года рождения, ее сын и двое детей.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей непреднамеренное причинение смерти двум или более лицам.

Влас Северин