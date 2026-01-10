Дома в Салехарде отключили от теплоснабжения из-за прорыва трубы

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошел прорыв трубы теплоснабжения по адресу улица Мира, 21. В результате аварии было отключено тепло в 10 жилых домах и в детском саду «Бережок», сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Титовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди объектов, затронутых отключением, также находятся дома по улицам Артеева (№3, 5, 6, 21, 22, 24), Республики (№75а) и Матросова (№18). Специалисты приступили к устранению повреждения. Ожидается, что работы будут завершены примерно через два часа.

UPD: как сообщил господин Титовский в Telegram в 14:24, восстановительные работы завершены, а теплоснабжение в домах возобновлено.

Ирина Пичурина