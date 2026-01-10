В Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом

В пятницу, 9 января, в 15:00 (MSK+1) на ул. Бакинской произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Geely. Погиб один человек, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai Solaris повернул налево из крайней правой полосы и столкнулся с автомобилем Geely, двигавшимся в попутном направлении. На месте ДТП скончался водитель Hyundai Solaris. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева