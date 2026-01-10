С двумя участниками СВО простились в Удмуртии

Двух участников спецоперации (СВО) похоронили в Удмуртии, сообщают главы и администрации районов в соцсетях. В Кезском районе простились с Анатолием М., в Малопургинском — с Олегом С. Оба солдата пребывало в звании рядовых.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители районов выразили соболезнования родным и близким погибших.

С октября 2024 года администрации и главы районов республики перестали публиковать фотографии и личные данные погибших участников СВО. Решение объяснялось попытками мошенников оказывать психологическое давление на родственников для выманивания средств под видом благоустройства мест захоронения, увековечивания памяти бойцов, поддержки военнослужащих.