Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С двумя участниками СВО простились в Удмуртии

Двух участников спецоперации (СВО) похоронили в Удмуртии, сообщают главы и администрации районов в соцсетях. В Кезском районе простились с Анатолием М., в Малопургинском — с Олегом С. Оба солдата пребывало в звании рядовых.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители районов выразили соболезнования родным и близким погибших.

С октября 2024 года администрации и главы районов республики перестали публиковать фотографии и личные данные погибших участников СВО. Решение объяснялось попытками мошенников оказывать психологическое давление на родственников для выманивания средств под видом благоустройства мест захоронения, увековечивания памяти бойцов, поддержки военнослужащих.