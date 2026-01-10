В фестивале «Симфония Ямала» примут участие музыканты из шести стран

С 10 по 15 февраля в Салехарде пройдут финальные этапы конкурса «Симфония Ямала», сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В нем примут участие 15 музыкантов из России, Италии, Китая, Колумбии, Японии и Казахстана. Выступления участников состоятся под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина в Ямальской филармонии.

Финалистов отборочного тура, прошедшего в декабре 2025 года, выбрали эксперты со всего мира под председательством пианиста Дениса Мацуева. Из 128 представленных видеозаписей было отобрано 15 исполнителей для участия в очных конкурсных турах. На выступления во все дни можно будет попасть бесплатно, а трансляции будут доступны на официальном сайте конкурса и во «ВКонтакте».

Завершится конкурс торжественным концертом лауреатов первых премий, на котором прозвучат произведения мировых композиторов. По итогам выступлений будет определен абсолютный победитель — обладатель Гран-при. «В этом году конкурс поражает своей географией не только среди участников, но и жюри. Это будет поистине мировым событием в мире классической музыки»,— сказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

«Симфония Ямала» — единственный конкурс академического музыкального искусства, проводимый в Арктической зоне. Он создает условия для молодых музыкантов, позволяя им продемонстрировать свои способности, обменяться опытом и расширить профессиональные связи. Конкурс проходит в рамках инициативы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ирина Пичурина