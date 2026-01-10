В Башкирии временно закрыли 25-километровый участок дороги в Оренбург

В Башкирии с 10:45 по местному времени запрещено движение всех видов транспорта по участку трассы Р-240 Уфа — Оренбург, сообщает пресс-служба регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вызвало ограничение видимости из-за тумана.

Под закрытие попал участок длиной 25 км от деревни Новой Васильевки в Стерлитамакском районе до города Салавата. Между тем, отметили экстренные службы, отрезок трассы можно объехать через Салават.

Ограничения продлятся до 13:00, однако время возобновления движения может поменяться в зависимости от погоды.

Идэль Гумеров