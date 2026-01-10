Соцфонд провел перерасчет пенсий для 400 тыс. российских матерей

Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тыс. российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили в фонде «РИА Новости».

С 1 января 2026 года в силу вступил закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми — суммарно не более шести лет.

В фонде отметили, что основную часть пенсий матерей пересчитали без подачи заявления. По словам главы Соцфонда Сергея Чиркова, для этого сотрудники формировали списки многодетных матерей, имеющих право на повышение пенсии на основании существующих данных.

Дать согласие на перерасчет пенсии или обратиться самостоятельно россиянки могут через личный кабинет на портале «Госуслуги» или через клиентскую службу Соцфонда. Тем, кто выходит на пенсию после 1 января этого года, периоды ухода зачтут автоматически, уточнили в фонде.