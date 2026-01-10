В аэропорту Челябинска отменили два рейса в Москву

В челябинском аэропорту 10 января задержали вылет трех рейсов в Москву, еще два — отменили. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Из-за снегопада в столице аэропорт Шереметьево временно не принимает самолеты.

10 января авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса Челябинск — Москва с вылетом в 16:20 и 19:30. Кроме того, задерживается вылет трех самолетов в Москву. Так, на 6 часов перенесли вылеты утренних рейсов «Победы» и «Аэрофлота». Самолет «России», который должен был отправиться в столицу в 12:30, планирует вылететь в 14:25.