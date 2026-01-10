В строящейся гостинице на месте ВКИУ произошел пожар

Сегодня ночью в строящейся гостинице по ул. Окулова произошло горение кровли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. К месту вызова было направлено 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожар площадью 50 кв. м был ликвидирован за 20 минут. Пострадавших нет. Предварительная причина устанавливается.

Речь идет о здании бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) на ул. Окулова, 4. Проект по его реконструкции в гостиничный четырехзвездочный комплекс реализует ООО «Окулова 4», учредителями которой выступают АО «Корпорация Туризм.РФ» и Фонд развития Пермского края. Отель предусматривает обустройство 198 номеров отельного фонда, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Ожидается, что комплекс сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей. Управлять будущим гостиничным комплексом будет ООО «Азимут Хотелс Компани». Договор был заключен еще в 2019 году.