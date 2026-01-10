Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СК проверяет, как челябинский школьник сломал позвоночник на ледяном склоне

В Челябинске следственные органы устанавливают обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика при спуске с ледяного склона. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Об инциденте следователи узнали в результате мониторинга СМИ. В одном из дворов на улице Громова в Советском районе 12-летний мальчик при спуске с ледяного склона получил травму позвоночника. Школьника госпитализировали.

Сотрудники СК установили, что горка является стихийной. Пострадавший мальчик при спуске с другим ребенком расцепился с ним и ударился спиной о ледяную кочку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

