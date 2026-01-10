В России ужесточат требования к упаковке и конструкции вейпов

Власти России в начале 2026 года намерены ужесточить требования к упаковке и конструкции вейпов и электронных сигарет, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

«У обычных сигарет достаточно большую площадь упаковки занимают негативные образы, информирующие о вреде курения. В отношении вейпов такого нет. Наша задача — прийти к тому, чтобы на значительной части упаковки были изображены негативные последствия курения»,— сказал господин Шалаев в интервью ТАСС.

Глава Росстандарта добавил, что конструкция электронных сигарет и вейпов «не должна имитировать игровые сюжеты». «Все должно быть четко и максимально не вызывать интерес со стороны детей и отторгать их от вейпов»,— пояснил он.

По словам Антона Шалаева, защищать молодое поколение россиян от курения необходимо с помощью ужесточения стандартов. Действующие ГОСТы он считает недостаточными. Господин Шалаев уточнил, что «большой блок» изменений уже готов и будет принят в начале года.