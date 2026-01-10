Аэропорты Чебоксар и Волгограда приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Чебоксар и Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. В аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные временные ограничения. Ранее работу на 10 минут приостанавливали московские Домодедово и Жуковский.

С 5:00 до 8:00 мск из-за плохой погоды рейсы не принимает московский аэропорт Шереметьево.