«Росатом» сообщил о переговорах по строительству АЭС в Нигере

Российская госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с властями Нигера о строительстве атомной электростанции в стране. Обсуждение находится на ранней стадии.

«Инициативы этой страны свидетельствуют об интересе к развитию мирной атомной энергетики. "Росатом" открыт к обсуждению возможных форм взаимодействия и готов предложить современные, надежные и безопасные технологии»,— сообщила пресс-служба госкорпорации «Известиям».

Одновременно «Росатом» продвигает атомный проект в Эфиопии. В госкорпорации уточнили, что взаимодействие сторон находится на этапе формирования рабочих механизмов и детальной проработки параметров проекта.