Корпорация развития Башкирии за год привлекла в регион более 100 млрд рублей

Премьер-министр Башкирии назвал «неплохим» итогом работы деятельность АО «Корпорация развития Башкирии», благодаря которому в 2025 году в республику привлечено 100 млрд руб. инвестиций и создано более 18 тыс. рабочих мест. Со слов главы правительства, государственная компания сопровождала 112 инвестиционных проектов.

В прошлом году инвесткомитету Башкирии представлено 39 проектов, отметил господин Назаров. 26 инициатив вошли в перечень приоритетных, по 31 правительство и заинтересованные лица заключили соглашения о защите и поощрении инвестиций.

Годом ранее, сообщал председатель регионального кабмина, Корпорация развития Башкирии приняла на сопровождение 140 проектов стоимостью 80 млрд руб.

Как сообщал Андрей Назаров на заседания правительства региона в апреле, всего в 2024 году объем инвестиций в основной капитал субъекта составил около 800 млрд руб., увеличившись на 9,7% в сравнении с 2023 годом.

Майя Иванова