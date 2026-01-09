На дорогах Башкирии за вечер погибли три человека

Вечером 9 января в трех районах Башкирии произошли три автомобильные аварии, обернувшиеся гибелью людей. Об обстоятельствах ДТП сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, на 45-м километре трассы Уфа — Янаул в Благовещенском районе Hyundai Solaris столкнулся с Mercedes-Benz, в аварии погиб водитель первой машины. Судя по кадрам пресс-службы, Hyundai от удара перевернулся. 39-летний автомобилист скончался на месте происшествия. Водитель Mercedes в возрасте 31 года, а также его супруга и семилетний ребенок доставлены в больницу.

На 7-м километре Западного обхода Уфы погиб 28-летний водитель Opel Astra, который столкнулся с попутным BMW X5. Пассажирка Opel госпитализирована.

Еще одно ДТП случилось в Иглинском районе на трассе М-5 «Урал». Там столкнулись выехавший на встречную полосу Renault Duster, грузовик Skania S4Х200 и Toyota Land Cruiser 200. На месте скончалась 45-летняя водительница Renault.

Идэль Гумеров