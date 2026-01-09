Сильный снегопад в Ярославской области продолжится 10 января

Сильный снегопад и метель в Ярославской области ожидаются 10 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Напомним, 9 января погодные условия привели к заторам на трассе М-8 в Переславском округе, сбоям в электроснабжении в ряде муниципальных округов. Власти предупреждают, что 10 января погода не улучшится.

«В связи с ухудшением погодных условий и усилением снегопадов в Ярославской области возможны задержки и сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуем заранее планировать свои поездки, а при возможности оставаться дома»,— сообщило вечером 9 января министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Антон Голицын