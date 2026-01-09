У историка-иноагента Тамары Эйдельман обнаружили онкологическое заболевание

Историк Тамара Эйдельман (внесена в список иноагентов в России) рассказала, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, которое дало метастазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Эйдельман (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: @eidelman (Тамара Эйдельман объявлена иноагентом в РФ) Тамара Эйдельман (объявлена в РФ иноагентом)

«В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит — впереди химиотерапия и радиология»,— написала историк в статье на своем сайте. По словам госпожи Эйдельман (признана иноагентом в РФ), врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль в сентябре прошлого года после операции по удалению полипов. Врачи диагностировали у историка аденокарциному матки, после чего была проведена операция по ее удалению. Однако в январе выяснилось, что опухоль успела дать метастазы.

Тамара Эйдельман (объявлена иноагентом) покинула Россию в 2022 году. В том же году ее включили в реестр иноагентов за финансирование из США и Украины. В отношении историка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в розыске.