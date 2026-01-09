Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками багажа в Шереметьево

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево в связи с поступившими жалобами пассажиров и публикациями в СМИ, сообщили «Ъ» в ведомстве.

По данным Ространснадзора, на сбои в работе системы выдачи багажа могли повлиять экстремальные погодные условия, которые сказались на регулярности рейсов и логистических процессах в воздушной гавани. Сотрудники ведомства организовали мониторинг ситуации и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений.

Ранее пресс-служба Шереметьево предупредила о задержках в обработке и выдаче багажа из-за замедления работы техники в связи с плохими погодными условиями. В воздушной гавани усилен штат по работе с пассажирами и наземных служб.