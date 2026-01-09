CNN: делегация США посетила Венесуэлу для восстановления посольства в Каракасе

Делегация Государственного департамента США посетила Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона в республике для восстановления работы американского посольства в Каракасе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

В состав американской делегации вошли дипломаты и сотрудники службы безопасности находящегося в Колумбии подразделения по делам Венесуэлы, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Делегация прибыла в Каракас для предварительной оценки возможностей поэтапного возобновления работы посольства, пишет CNN.

В 2019 году американская сторона отозвала своих дипломатов и приостановила работу посольства в Каракасе. Отдел по делам Венесуэлы продолжает работу в посольстве в столице Колумбии.

3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре.