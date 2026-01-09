На Серовском тракте пенсионер на Skoda Kodiaq допустил ДТП с тремя пострадавшими

На 129-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» 9 января в 15 часа по местному времени произошло ДТП участием трех автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Как установили госавтоинспекторы, 67-летний водитель за рулем Skoda Kodiaq ехал со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате пенсионер столкнулся с автомобилями Volkswagen Jetta и Renault Duster.

В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека — водитель Skoda Kodiaq, 55-летняя пассажирка автомобиля Renault Duster и 81-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta. Они доставлены в больницы Нижнего Тагила.

По факту ДТП проводится проверка. «Все обстоятельства ДТП, включая техническое состояние автомобилей, действия водителей, а также влияние дорожных и погодных условий, будут изучены дополнительно. Для принятия окончательного процессуального решения потребуется проведение необходимых экспертиз»,— говорится в сообщении.

На месте аварии зафиксировали снежный накат и неудовлетворительное состояние обочины. «Дорожно-эксплуатационной организации направлено предписание об устранении выявленных недостатков»,— уточнили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, водитель Skoda Kodiaq в течение 2025 года шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Алексей Буров