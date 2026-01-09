Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисистка Кудерметова не станет играть на открытом чемпионате Австралии

Уроженка Казани Вероника Кудерметова не примет участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 18 января. Об этом свидетельствует заявочный протокол турнира, где имя спортсменки зачеркнуто.

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд соревнований составит 111,5 млн долларов. Открытый чемпионат Австралии — один из четырех турниров Большого шлема, проводимых ежегодно.

Влас Северин