Теннисистка Кудерметова не станет играть на открытом чемпионате Австралии
Уроженка Казани Вероника Кудерметова не примет участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 18 января. Об этом свидетельствует заявочный протокол турнира, где имя спортсменки зачеркнуто.
Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд соревнований составит 111,5 млн долларов. Открытый чемпионат Австралии — один из четырех турниров Большого шлема, проводимых ежегодно.