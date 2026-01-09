Теннисистка Кудерметова не станет играть на открытом чемпионате Австралии

Уроженка Казани Вероника Кудерметова не примет участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 18 января. Об этом свидетельствует заявочный протокол турнира, где имя спортсменки зачеркнуто.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд соревнований составит 111,5 млн долларов. Открытый чемпионат Австралии — один из четырех турниров Большого шлема, проводимых ежегодно.

Влас Северин