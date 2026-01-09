Росавиация опровергла информацию СМИ о задержках рейсов в аэропортах Москвы

В Росавиации заявили, что публикации нескольких СМИ о задержках рейсов в аэропортах Москвы создают у граждан «некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

По данным Росавиации, столичные аэропорты на протяжении двух суток беспрерывно обслуживают рейсы и пассажиров с учетом плохих погодных условий. Задержки, а также отмены и переносы рейсов могут возникать по техническим и производственным причинам, указали в ведомстве.

Как писало ранее «РИА Новости», более 300 рейсов на прилет и вылет задержаны и 42 рейса отменены в аэропортах Москвы из-за метели. По информации агентства, всего задержано и отменено 313 прилетов и вылетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.