Нижегородские врачи за одну операцию пересадили печень и удалили опухоль желудка

В Нижнем Новгороде хирурги Приволжского окружного медцентра (ПОМЦ) ФМБА России успешно провели сложную операцию по пересадке печени с одномоментным удалением опухоли желудка. Подобные вмешательства являются редкой практикой, сообщили в пресс-службе учреждения.

Операция по пересадке печени с одномоментным удалением опухоли желудка

Фото: пресс-служба ПОМЦ ФМБА России Операция по пересадке печени с одномоментным удалением опухоли желудка

Фото: пресс-служба ПОМЦ ФМБА России

В ПОМЦ 37-летний пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Ему диагностировали гастроинтестинальную стромальную опухоль с множественными метастазами в печени. Операция длилась более восьми часов, ее провели заведующий хирургическим отделением трансплантации органов Сергей Васенин, хирург-онколог Николай Бобров, хирурги Арсений Коняшин и Елена Рябова, анестезиологи-реаниматологи Владислав Бельский и Дмитрий Галишевский. Они выполнили трансплантацию печени и резекцию желудка и удалили метастатические узлы.

После восстановления пациент вернулся к работе и активной жизни, он продолжает противоопухолевую терапию. Признаков рецидива не обнаружено, отметили в медцентре.

Елена Ковалева