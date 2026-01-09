За 2025 год промпредприятия Петербурга получили более 1,2 млрд рублей субсидий

В 2025 году промышленные предприятия Санкт-Петербурга получили более 1,2 млрд рублей субсидий из городского бюджета. За 12 месяцев власти выдали производственным компаниям более 260 субсидий, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самым востребованным видом поддержки стало возмещение затрат на лизинг оборудования — по этому направлению предприятиям перечислили свыше 750 млн рублей. Экспортно-ориентированные компании получили почти 163 млн рублей на участие в международных выставках и ярмарках, сертификацию продукции для экспорта и транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

В городской администрации отметили, что в 2025 году в перечень мер поддержки вошло возмещение затрат на внедрение роботизированных систем и комплексов. Кроме того, предприятия смогли получить субсидии на повышение энергоэффективности производств, подготовку и переподготовку кадров, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Артемий Чулков