В Самарской области с подозрением на отравление угарным газом погибли шесть человек

С 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года в Самарской области зафиксировано три случая нарушений правил эксплуатации газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Девять человек пострадали по подозрению на отравление угарным газом. Об этом заявили на оперативном штабе по газификации, сообщает ГЖИ Самарской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что трое человек госпитализированы, шесть человек погибли.

«В связи с участившимися инцидентами, Государственной жилищной инспекцией проводятся контрольные надзорные мероприятия в отношении как управляющих компаний, так и газораспределительных организаций. Целью данных мероприятий является выявление нарушений в эксплуатации газового оборудования и соблюдении техники безопасности, которые могли привести к трагическим последствиям», — отмечают в ГЖИ.

Руфия Кутляева