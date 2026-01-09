В Самарской области с подозрением на отравление угарным газом погибли шесть человек
С 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года в Самарской области зафиксировано три случая нарушений правил эксплуатации газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Девять человек пострадали по подозрению на отравление угарным газом. Об этом заявили на оперативном штабе по газификации, сообщает ГЖИ Самарской области
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что трое человек госпитализированы, шесть человек погибли.
«В связи с участившимися инцидентами, Государственной жилищной инспекцией проводятся контрольные надзорные мероприятия в отношении как управляющих компаний, так и газораспределительных организаций. Целью данных мероприятий является выявление нарушений в эксплуатации газового оборудования и соблюдении техники безопасности, которые могли привести к трагическим последствиям», — отмечают в ГЖИ.