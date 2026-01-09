Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе Зуево – Новая Ладога

В результате столкновения двух легковых автомобилей на 96-м км автодороги «Зуево – Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области погиб один человек и пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла 8 января около 13:45. По предварительным данным, 63-летняя водительница Citroen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lifan под управлением 57-летнего мужчины.

Оба водителя и четверо пассажиров — 58-летняя женщина и двое несовершеннолетних, сидевших в салоне Lifan и 48-летняя женщина, находившаяся в Citroen — были доставлены в медучреждение. Позже пассажирка Citroen скончалась.

Полиция проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Артемий Чулков