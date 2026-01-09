Главе СКР доложат об обстоятельствах избиения ребенка в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Пермскому краю доложить о ходе проверки по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую в туалете ТЦ «Планета». По данному факту следственными органами проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои).

