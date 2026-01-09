В ФК «Амкар» назначили нового старшего тренера

Новым старшим тренером пермского футбольного клуба «Амкар» назначен Игорь Лазарев. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Господин Лазарев родился 20 сентября 1981 года в Саранске. Проработал в Академии саранской «Мордовии» с 2004 до конца 2025 года. Ранее 44-летний специалист уже сотрудничал с нынешним главным тренером «Амкара» Ярославом Мочаловым, входя в тренерский штаб профессиональной команды ФК «Саранск» и в структуру Центра подготовки «Мордовия».

Напомним, главным тренером на следующий год назначен действующий наставник «красно-черных» Ярослав Мочалов. Под его руководством пермская команда успешно решила задачу повышения в классе, заняв в минувшем сезоне первое место в первенстве второй лиги Б.