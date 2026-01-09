Глава СКР потребовал доклад по делу о некачественном жилье в Усть-Катаве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Усть-Катаве. Дело возбудили сотрудники регионального управления ведомства после жалоб горожан в социальных сетях, сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным жителей многоквартирного дома в микрорайоне №1 Усть-Катава, часть здания до сих пор не ввели в эксплуатацию, при этом примыкающие к недострою квартиры из-за ненадлежащего состояния перекрытий затапливает во время дождей и снегопадов, внутренняя отделка повреждается. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.