Вице-президент парламента Франции предложила разработать план по выходу из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте (левая партия «Непокорившаяся Франция») подала резолюцию по подготовке к возможному выходу страны из НАТО. Инициативу внесли в парламент сегодня.

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо»,— пояснила госпожа Гетте в социальной сети X.

Политик раскритиковала внешнеполитический курс США, сославшись на действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планы по присоединению Гренландии и поддержку Израиля во время конфликта в секторе Газа.

Франция стояла у истоков Североатлантического договора (1949), легшего в основу НАТО. В 1966 году, по поручению тогдашнего президента Шарля де Голля, страна вышла из военного командования альянса, сохранив за собой место в политической структуре организации. Штаб-квартиру НАТО перенесли из Парижа в Брюссель, по всей Франции закрыли американские военные базы. Однако в 2009 году при президентстве Николя Саркози членство Франции в альянсе полностью восстановили.