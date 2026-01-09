Почти 180 машин вывели на уборку Ижевска от снега минувшей ночью

Минувшей ночью на дорогах Ижевска работало 179 спецмашин предприятий благоустройства. Сейчас 140 единиц техники и около сотни работников ручного труда очищают город от снега. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Сейчас основная задача — устранить заужения на автомагистралях и межквартальных проездах, убрать снег из прилотковой части дорог, с тротуаров, остановочных площадок»,— написал господин Чистяков.

После расчистки дорог специалисты вывозят весь снег на снегоприемный пункт. Каждые сутки он принимает около 20 тыс. кубов снега, всего за зиму было вывезено более 220 тыс. куб. м снежных масс.

Господин Чистяков попросил владельцев автомобилей не парковать свои машины на рабочих участках, иначе качественная уборка снега невозможна. Ежедневно публикуются графики расчистки и вывоза снега.

Владислав Галичанин