Глава СКР запросил доклад о ходе расследования дела об убийстве ребенка в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка и установленных обстоятельствах в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, арестован 21-летний житель Бузулука. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, ночью 6 января обвиняемый находился в своей квартире на ул. Гая в Бузулуке. Он применил насилие к малолетнему ребенку, а затем убил его.

