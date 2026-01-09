Медведев счел захват Мадуро в Венесуэле вселенской катастрофой

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом — это «хамство и мерзость», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Если выражаться дипломатическим языком, уточнил господин Медведев, ситуацию можно назвать «вселенской катастрофой в сфере международных отношений». Об этом он написал в Telegram-канале.

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

По словам Дмитрия Медведева, в американской военной операции ключевым фактором была нефть, однако «с ней все будет непросто». Зампред Совбеза предположил, что нынешние власти Венесуэлы могут отказаться от длительного сотрудничества с США в этой области.

«Что, Трамп действительно начнет наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись — и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро»,— подчеркнул господин Медведев.

После «шабаша», устроенного США в Венесуэле, убежден политик, представителям обеих партий страны следует признать правомерность действий России на Украине.

3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Супруги вину не признали. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.