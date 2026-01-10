Столичная компания требует с березниковского химкомбината 2,9 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление московского ООО «Глобал Айти» к АО «Березниковский содовый завод». Это следует из информации, опубликованной на портале «Электронное правосудие». Согласно определению суда, столичная компания требует взыскать с БСЗ задолженность в размере 2,63 млн руб. по договору от 13 июня 2024 года, а также неустойку на сумму 273,7 тыс. руб. Заседание по делу назначено на 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Глобал Айти» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, разработкой компьютерного ПО, а также ведет научные исследования в области биотехнологии. Единоличным владельцем и гендиректором компании является Марина Ушакова.

Березниковский содовый завод (БСЗ) является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2023 году выручка БСЗ составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 222,9 млн руб. Компания входит в АО «Росхим». В 2021 году БСЗ сменило основного акционера. 95,84% уставного капитала предприятия по-прежнему контролирует АО «Башкирская содовая компания» (БСК), но теперь его акционером является Российская Федерация в лице Росимущества.