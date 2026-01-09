ГАИ призвала ярославцев отказаться от поездок из-за снегопада

В Ярославской области Госавтоинспекция предупредила водителей о повышенном риске ДТП из-за метели и снегопада и призвала по возможности отказаться от использования личного транспорта. Об этом сообщили в инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сильный снегопад привел к образованию снежного наката на дорогах, возможна гололедица. Особенно осторожными водителей призвали быть на участках, подверженных обледенению, таких как мосты, эстакады, а также вблизи водоемов и ТЭЦ.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в обозначенных местах и обеспечивать видимость на дороге, используя яркую одежду и световозвращающие элементы.

Антон Голицын