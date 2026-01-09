Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 10 января

В субботу, 10 января, погодные условия в Санкт-Петербурге ухудшатся. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Ожидается снег, местами умеренный снег, метель, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица»,— уточнили в ведомстве.

Согласно прогнозу руководителя Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, днем 10 января в городе выпадет 3-5 см снега, в ночь на 11 января — еще около 3 см. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне -6…-11 градусов.

Артемий Чулков