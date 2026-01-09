В Пензенской области на поддержку АПК направят более 2,4 млрд руб. в 2026 году

В этом году на поддержку сельского хозяйства Пензенской области выделят более 2,4 млрд руб. из бюджетов разных уровней. О дополнительных мерах поддержки АПК рассказал глава региона Олег Мельниченко.

«Будем содействовать как развитию малого бизнеса, так и реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере АПК, заниматься комплексным развитием сельских территорий, поддерживать агротуризм и готовить кадры для наших ведущих предприятий в рамках нацпроекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“»,— отметил господин Мельниченко в своем Telegram-канале.

В рамках соглашения между правительством Пензенской области и Минсельхозом РФ будут предоставлены субсидии на поддержку растениеводства в размере более 752 млн руб. и животноводства в размере более 260 млн руб. На развитие малого бизнеса и агротуризм направят больше 253 млн руб., на комплексное развитие сельских территорий — более 57 млн руб., на подготовку кадров для АПК — 35,7 млн руб.

Из регионального бюджета выделят более 270 млн руб. на технологическую модернизацию молочного скотоводства, производства яиц, мяса, пищевых продуктов и напитков. На строительство, реконструкцию и подключение к инженерным сетям объектов инфраструктуры для реализации инвестпроектов направят 453 млн руб.

Также из бюджета региона 212 млн руб. пойдет на возмещение части затрат в сфере переработки молока, 25 млн руб. — на приобретение поголовья животных и птицы. На 86,5 млн руб. планируют модернизировать хранилища картофеля и овощей.

