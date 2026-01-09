В пермском аэропорту задерживается несколько рейсов

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет рейса в Москву. Согласно расписанию, борт авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Шереметьево в 16:00, новое расчетное время — 18:00. Ранее сообщалось о массовой задержке рейсов на прилет и вылет в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.

Кроме этого, по данным онлайн-табло пермского аэропорта, задерживаются два завтрашних рейса в Сочи, выполняемые авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Икар». По расписанию оба борта Boeing-737 должны отправиться на южный курорт в 7:20. Расчетное время вылета — 9:40. Задержка ожидается и для двух обратных рейсов авиакомпаний. Предполагается, что прилет двух бортов по маршруту Сочи — Пермь осуществится в 8:40 вместо запланированных 6:20.