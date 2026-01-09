Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во Флоренции отменили концерт российской балерины Захаровой

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были состояться во Флоренции 20 и 21 января. Концерты относятся к авторскому проекту «Па-де-де на пальцах и для пальцев» (Pas de deux for toes and fingers), в них участвует муж балерины — скрипач Вадим Репин.

Светлана Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Решение было принято из-за сохраняющейся международной напряженности, которая, по оценке руководства театра, может негативно повлиять на успех спектакля. В заявлении театра указано, что показы временно отложены, а зрителям предложили вернуть деньги за купленные билеты.

Как пишет итальянское издание Nazione, решение театра последовало за обращением посольства Украины в Италии. В конце декабря дипломаты страны направили письма властям Флоренции и руководству театра с призывом отменить выступления российских артистов якобы из-за их поддержки действий РФ на Украине.

