Турция остается лидером по объему иностранных инвестиций в Татарстан

Турция занимает лидирующее место по объему иностранных инвестиций в Татарстан. Об этом ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Основной сектор привлечения инвестиций из Турции — обрабатывающая промышленность, также вклады поступают в сферы недвижимости и сельского хозяйства.

Талия Минуллина отметила, что в последние годы также усилились экономические связи Татарстана с Китаем, что обусловлено замещением европейских стран в поставках оборудования. Также растет присутствие татарстанских инвестиций в странах СНГ. В частности, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии реализуются совместные проекты, включая создание промышленных парков.

Влас Северин