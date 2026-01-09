Участкового из Астраханской области отправили в СИЗО из-за взятки

Районный суд Астраханской области отправил в СИЗО участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Приволжскому району. Правоохранителя обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Приволжский районный суд Астраханской области

Из материалов суда известно, что обвиняемый получил 50 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя за несоставление на последнего протокола за нарушение в сфере миграционного законодательства (по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ).

Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Под стражей участковый останется на два месяца. Постановление в законную силу не вступило.

