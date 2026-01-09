Ликвидируется юрлицо, управлявшее отелем в центре Перми

Пермское ООО «Отель “Виконт”» находится в процессе ликвидации, следует из данных, внесенных в ЕГРЮЛ. Общество управляло одноименным отелем на ул. Советской, 40. В сервисе «Яндекс Путешествия» указано, что объект для бронирования уже недоступен.

Стоит отметить, что в 2023 году трехзвездочный отель Vicont был выставлен на продажу. Стоимость 2-этажного помещения общей площадью 338, 6 кв. м. варьировалась от 35 до 38 млн руб.

ООО «Отель “Виконт”» ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания с 2007 года. Владельцем 100% долей компании является Валентина Вяткина, гендиректором — Андрей Вяткин. Выручка общества в 2024 году составила 9,9 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. Согласно официальному сайту, отель бизнес-класса рассчитан на девять номеров различной степени комфортности. Цена за сутки с человека составляет 2,3 тыс. руб.