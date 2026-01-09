«Чайковский при свечах», «Мастер и Маргарита» и «Обыкновенная история»

Вот и отгремели фейерверки, отзвучал бой курантов и сказаны последние тосты. За окном остались лишь намеки на недавнее волшебство: гирлянды в окнах да искрящийся на солнце снег. Новогодние каникулы, тот долгий и сладкий миг вне времени, когда можно было позволить себе все, уходят в прошлое, оставив после себя легкую, но приятную усталость и ощущение законченной сказки. Но не спешите грустить! Эта тишина после праздничной бури — идеальный фон для нового этапа. Самое время сменить ритм: не бегать по гостям с мандаринами, а неспешно почитать культурную афишу «Ъ Северо-Запад», чтобы насладиться долгожданными анонсами и премьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цикл «Чайковский при свечах»

Фото: Amadeus Concerts Цикл «Чайковский при свечах»

Фото: Amadeus Concerts

В Петрикирхе 9 января пройдет концерт «Чайковский при свечах» от Amadeus Concerts, он будет посвящен самым ярким произведениям композитора. Отрывки из балета «Щелкунчик», «Детский альбом», «Времена года» и многое другое — знакомое и уже родное. Этот концерт — подходящая возможность познакомить детей с музыкой Петра Ильича Чайковского. Вдохновляющий антураж, лучшие музыканты и изящно подобранные композиции позволят людям с разным опытом получить удовольствие от прослушивания. Программа составлена с учетом разных вкусов и уровней погружения.

Тогда же, 9 января, в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Мировые звезды на Новый год». Вас ждет незабываемое путешествие в золотую эпоху 1980-х, когда танцполы всего мира покоряли неповторимые мелодии евродиско. На одной сцене соберутся истинные легенды, чьи имена стали синонимами целой эры: Arabesque, Joy, Bad Boys Blue.

В программе вечера все главные гимны, которые знает и любит каждый: In the Heat of a Disco Night, Midnight Dancer, Touch by Touch, Valerie, Hello, You're A Woman, Pretty Young Girl. Это шанс не просто услышать, а прочувствовать атмосферу беззаботного времени, подпеть знакомым с детства или юности словам и зарядиться невероятной энергией живого выступления.

Где футуристичный Futurefunk встречается с душой неосоула, а ритмы NuDisco напоминают о лучших традициях классического Мотауна? Только на концерте «Меджикул» 10 января на сцене бара Douglas.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Меджикул»

Фото: группа «Меджикул» Группа «Меджикул»

Фото: группа «Меджикул»

Это не просто группа — это свежая вибрация вселенской любви в мощном живом звучании. Их главный хит «Марфа», собравший почти миллион просмотров и звучавший в «Физруке» и «30 свиданиях», лишь начало музыкального путешествия.

На сцене — автор проекта, саунд-продюсер и харизматичный фронтмен Олег Сапронов. Его джазовые гармонии, фирменный вокал и невероятная энергетика превращают каждый концерт в фееричный лайв, который заставляет танцевать даже тех, кто этого не планировал.

Прикоснуться к классике и проникнуться ею можно на концерте «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts в Петрикирхе 10 января. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Первый — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии второго — физическое воплощение музыки как явления. В этом концерте организаторы решили столкнуть лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Фото: предоставлено организаторами Спектакль «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Фото: предоставлено организаторами

Концертный зал «У Финляндского» приглашает окунуться в мир зимней сказки и классического танца. 11 января на сцене представят самый новогодний и любимый всеми балет Петра Ильича Чайковского — «Щелкунчик».

Знакомая история о трогательной Маше и храбром Щелкунчике, ожившая благодаря гениальной музыке, вновь завоюет сердца зрителей. Добрый волшебник Дроссельмейер перенесет вас в мир оживших кукол, сражения с Мышиным королем и изумительных танцев в Конфитенбурге.

Забудьте все, что видели раньше. В этот же день, 11 января, 100 артистов выступят на сцене ДК имени Газа, чтобы подарить вам немного магии. Легендарный Imperial Orchestra (создатели шоу Hans Zimmer’s Universe) представит самое масштабное музыкальное путешествие «Новый год в Хогвартсе».

Это не концерт. Это — портал живой музыки из всех фильмов саги в исполнении музыкантов в мантиях. На экране тем временем будут крутить культовые сцены, а в фойе вы найдете фотозоны, аниматоров в костюмах Дамблдора и Макгонагалл, а также сувениры и тематические угощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство Futurione Emotions

Фото: Futurione Emotions Пространство Futurione Emotions

Фото: Futurione Emotions

В понедельник, 12 января, предлагаем посетить Futurione Emotions в ТРК «Пик» на Сенной площади — новую реальность на культурной карте Петербурга. Более 2 тыс. кв. м, восемь уникальных залов и панорамная терраса с видом на город стали домом для иммерсивного искусства будущего.

Что такое «фиджитал» (phygital)? Это слияние физического (physical) мира с цифровым (digital). В пространстве Futurione Emotions это означает, что вы не просто смотрите на инсталляции — вы взаимодействуете с ними, становитесь частью нарратива, а ваше присутствие меняет цифровую среду вокруг.

В течение всего января жителей и гостей города также приглашают посетить иммерсивный театр «Морфеус» на набережной реки Мойки. Этот творческий коллектив традиционно предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция в музее МАФ

Фото: Музей «Арт и факты» Экспозиция в музее МАФ

Фото: Музей «Арт и факты»

Готовы к музею, где скучно не будет ни секунды? 13 января предлагаем посетить МАФ на набережной Обводного канала, 118с — настоящую игровую площадку для ума и воображения. Тут все создано для того, чтобы вы не просто увидели, а попробовали мир на ощупь: подержали в руках космический камень, проникли в тайны анатомии гигантов и проверили свою удачу у золотого хранилища.

А чтобы впечатления стали по-настоящему живыми, здесь можно встретить и даже завести беседу с роботом Валентином — пожалуй, самым гостеприимным и разговорчивым экспонатом. Так что если вы думали, что музеи — это тишина и таблички «Руками не трогать», то МАФ ждет, чтобы развеять этот миф с помощью интерактива, удивления и хорошей беседы.

В этот же день, 13 января, предлагаем отправиться на иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике», проходящую в пятом павильоне «Ленфильма». Здесь каждый посетитель сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.

В залах в натуральную величину воссозданы элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Мастер и Маргарита»

Фото: Okras / wikipedia Сцена из мюзикла «Мастер и Маргарита»

Фото: Okras / wikipedia

Мюзикл «Мастер и Маргарита» на сцене театра ЛДМ — грандиозный проект, где сливаются воедино лучшие творческие силы России и Европы. Это не просто спектакль, который покажут 14 января, — это лабиринт страстей, развернутый на сцене с помощью потрясающих 3D-декораций и тотального интерактива.

Благодаря уникальной технологии «Ситуационный сценарий» вы становитесь не просто зрителем, а участником «дьявольского» спектакля Воланда, где каждый вечер неповторим. Судьба действа зависит и от вас, но помните главное правило: не разрывайте магический круг. Не вставайте и не аплодируйте до конца, позвольте магии поглотить вас целиком.

Классический балет «Лебединое озеро» будет представлен 14 января на сцене Мариинского театра. Творение Мариуса Петипа и Льва Иванова на музыку Чайковского считается одним из самых популярных спектаклей во всем мире.

Вы увидите всемирно известную историю принца Зигфрида, который на охоте встречает прекрасную девушку Одетту, заколдованную злым колдуном фон Ротбартом и превращенную в лебедя. Юноша влюбляется в нее и дает клятву вечной любви, которая должна снять заклятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь»

Фото: Театр имени Ленсовета

Представьте: вы теряете брата-близнеца и, переодевшись парнем, идете работать к герцогу, в которого тайно влюблены. Ваша задача — уговорить другую девушку полюбить этого герцога. А в итоге она влюбляется в вас! Добро пожаловать в безумный и прекрасный мир «Двенадцатой ночи» — эталонной комедии положений Уильяма Шекспира на сцене театра имени Ленсовета, которую покажут 15 января.

В вымышленной стране Иллирии царит вихрь чувств, переодеваний и блистательных интриг. Здесь путаются не только письма и послания, но и сами сердца. Герцог влюблен в графиню, графиня — в его пажа, а паж... и есть наша героиня.

Команда Olympic Orchestra 15 января приглашает вас на традиционный рождественский вечер в Анненкирхе. В первом отделении прозвучит жемчужина мировой классики — бессмертный цикл «Времена года» Антонио Вивальди. А во втором — праздничная программа из произведений Чайковского, Моцарта, Штрауса и Брамса, которая подарит самое настоящее зимнее настроение.

Но главной магией вечера станет уникальное шоу живой акварельной анимации в технике эбру. Прямо на ваших глазах художник будет творить на воде, а его красочные, рождающиеся и тающие картины спроецируют над оркестром, создавая идеальный визуальный ряд для каждой ноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Спартак»

Фото: Михайловский театр Сцена из спектакля «Спартак»

Фото: Михайловский театр

Пышные оргии, гладиаторские бои, величие империи — все это лишь декорации для главного. Для вопроса, который задает себе каждый: что дороже — жизнь или достоинство?

Мы знаем, что восстание «Спартака», которое покажут 16 января на сцене Михайловского театра, обречено. Но это знание только сильнее сжимает сердце. Потому что в каждой схватке на сцене герои обнажают самую суть человеческой природы: ярость и нежность, предательство и верность, жажду власти и готовность умереть за свободу. Это балет-вспышка. Балет-выбор. Балет, после которого мир уже не кажется прежним.

В этот же день, 16 января, рекомендуем отправиться в ресторан на Загородном проспекте, где в атмосфере настоящего русского гостеприимства встречаются изысканная кухня и захватывающее шоу.

С четверга по воскресенье здесь разворачивается грандиозная вечерняя программа: вы насладитесь ужином, станете зрителем полуторачасового шоу-варьете «Тройка» (так называется и ресторан) с современной хореографией, живым вокалом и впечатляющими костюмами, а после сможете отправиться на танцпол под зажигательные треки диджея.

Особой изюминкой вечера станет подарок для гостей — костюмированное шоу, где каждый получит возможность примерить великолепные наряды эпохи Древней Руси и сделать оригинальные фотографии в декорациях боярских палат, превратив посещение в стильное путешествие во времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Театр имени Ленсовета

Спектакль «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова — это не просто классика на сцене театра имени Ленсовета, которую можно увидеть 17 января. Это тонкое исследование того момента, когда юношеские идеалы впервые сталкиваются с суровой реальностью. История Александра Адуева — это история каждого из нас: первые трудности, первая работа, первая любовь и первые разбитые мечты.

Режиссер Роман Кочержевский видит в этом произведении камертон для важного разговора: «Мы наблюдаем, как работают установки, данные нам в детстве целыми поколениями. Как они ломают личность или держат в зависимости. Это история о навязывании чужой воли при отсутствии собственной — будь то совет дядюшки или бездумное следование моде. На примере человека познающего (Александр) и познавшего (Петр Иванович) мы видим процесс и результат».

Представьте: вы — высокопоставленный политик, у вас тайное свидание в отеле. И все бы ничего, но в номере обнаруживается труп! А в дверь уже стучат: то горничная, то пьяная жена, то разъяренный муж вашей пассии…

Добро пожаловать в шедевр мирового фарса — комедию «Номер 13» Рэя Куни, которую покажут на сцене Дворца искусств Ленобласти 17 января. Это спектакль, где каждая попытка героев выпутаться из ситуации закручивает ее еще сильнее, а зритель хохочет до слез от этой абсурдной и блестяще сыгранной неразберихи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Театр имени Ленсовета

Он хотел искупить вину одним благородным жестом. Пожертвовать всем, чтобы спасти ее — Катюшу Маслову, ту самую девушку, которую когда-то погубил. Но судьба подарила князю Нехлюдову не избавление, а прозрение. Его путь к покаянию превратился в путешествие на дно реальности.

В мир жестокого суда, тюремных решеток и каторги, где его жертва, возможно, уже никому не нужна. Спектакль «Воскресение» по последнему роману Льва Толстого — это: история о банальности зла, которое мы предпочитаем не замечать. Посмотреть театральную постановку можно 18 января на сцене театра имени Ленсовета.

Отправьтесь в самое волшебное путешествие этого сезона — в диковинные миры гения анимации Хаяо Миядзаки. Там, где ветер говорит, а реки хранят древних духов, где призраки уносят в забытые города, а соседом может оказаться лесной страж.

Imperial Orchestra 18 января на сцене ДК имени Газа представит грандиозный концерт-трибьют «Фантазия Хаяо Миядзаки», посвященный мастеру. Истории гения, рожденные из надежд и глубинных убеждений, обретают свою душу в музыке Дзё Хисаиси. Уникальный творческий тандем двух гениев создает не просто саундтрек, а эмоциональное сердце каждой картины.

Более 30 виртуозов на сцене, авторские аранжировки и завораживающее световое шоу позволят вам не просто услышать, а пережить заново самые пронзительные моменты из «Унесенных призраками», «Принцессы Мононоке», «Ходячего замка», «Моего соседа Тоторо» и других шедевров.