В Ульяновской области на реализацию инициатив ТОС планируют направить 35 млн рублей в этом году

В текущем году планируют направить 35 млн руб. на реализацию инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

В ведомстве уточняют, что программа в регионе реализуется с 2023 года. За это время в области преобразилось 117 общественных пространств. В 2025 году из областного бюджета выделили 25 млн руб. на благоустройство 39 ТОС в Ульяновске, Димитровграде, Вешкаймском, Кузоватовском, Мелекесском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Барышском, Сурском, Новомалыклинском, Майнском, Ульяновском, Старокулаткинском и Тереньгульском районах.

Руфия Кутляева