В Самарской области в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы

В пятницу, 9 января, в Красноярском районе произошло ДТП, столкнулись автомобиль Lada Granta и большегруз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, ДТП произошло на 377 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.

На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева