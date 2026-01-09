В Самарской области в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы
В пятницу, 9 января, в Красноярском районе произошло ДТП, столкнулись автомобиль Lada Granta и большегруз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, ДТП произошло на 377 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.
На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.