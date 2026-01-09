Российские Ту-142МК впервые в истории дозаправились в воздухе у Северного полюса

Экипажи самолетов Ту-142МК Северного флота попали в Книгу рекордов вооруженных сил России за первую в истории Военно-морского флота дозаправку в воздухе. Она произошла в районе Северного полюса.

«Выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона»,— указано в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Самолеты дозаправились во время одного из учений ВМФ в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Экипажи Ту-142МК тогда выполняли специальный полет в отдаленный район Арктики. Всего самолеты провели в воздухе около 30 часов.

Ту-142МК — это российский дальний противолодочный самолет. Он предназначен для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника и дальней океанской разведки. Самолет создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95, оснащен мощной поисково-прицельной системой «Беркут».